- S-a intamplat intr-un oras din sudul tarii, unde sute de oameni participau la ceremoniile dedicate Fecioarei Maria. Turnul din lemn era purtat de zeci de persoane, dar la un moment dat s-a inclinat puternic. Nu a mai putut fi stabilizat si, intr-un final, a cazut peste o casa si s-a rupt. In mod miraculos,…

- Tanarul din Bumbești Jiu pe nume Marian Rosca despre care s-a crezut ca a murit in urma tragediei de la Genova se pare ca ar fi in viața intr-un spital din Italia. Tanarul in varsta de 36 de ani lucra ca sofer pentru o firma franceza, Alba Demenagements și urma sa se casatoreasca in curand. Marian…

- O portiune de circa 100 de metri a podului Morandi de pe autostrada A10 din Genova Liguria , s a prabusit in urma cu putin timp, transmite Rotalianul.com. Autoturisme si persoane sub daramaturi. Pompieri, ambulante si forte de ordine la fata locului. Se ipotizeaza o cedare a structurii podului, relateaza…

- Salvamontistii italieni au anuntat luni ca au reusit sa scoata la suprafata un speolog ranit, blocat de sambata intr-o pestera aflata la granita cu Slovenia, informeaza AFP. Barbatul de 33 de ani, originar din Trieste (nord-estul Italiei), cazuse sambata, la inceputul dupa-amiezii, 20…

- Andrea Miklos, vicecampioana lumii in proba de 400 metri, la Campionatele Mondiale de altetism Under-20. Junioarea clujeanca Andrea Miklos de la CS Viitorul, a facut senzație la Campionatele Mondiale de atletism rezervate juniorilor Under-20, de la Tampere din Finlanda. Eleva antrenoarei Magdolna…

- Pe 10 iulie, George Clooney a fost implicat, fara voia lui, intr-un accident auto. Actorul, care se afla in Italia, mergea pe motocicleta atunci cand de pe contrasens un autoturism negru a intrat pe banda lui de mers. Din pacate pentru Clooney, el nu a putut evita coliziunea, astfel ca a intrat frontal…

- O noua performanța remarcabila pentru sportivul gorjean Adrian Garcea. La numai 4 zile dupa succesul obținut la Campionatele Internaționale de Seniori ale Romaniei, s-a clasat pe locul 2 la Concursul Internațional de Seniori, desfașurat in Italia pe 8 iunie, parcurgand o distanța de 1500 de metri in…

- Zilele trecute, o femeie de origine canadiana a fost lovita de un tren, undeva in nordul Italiei. Ambulanța a sosit destul de repede la locul accidentului și femeii i s-a acordat primul ajutor chiar in gara, pe șinele de tren. Ceea ce a șocat pe toata lumea aflata la fața locului nu a fost insa accidentul,…