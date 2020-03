Stiri pe aceeasi tema

- O fata de 27 de ani din Botoșani este cea mai tanara persoana infectata cu COVID-19 care a decedat in Romania. Numarul deceselor a ajuns la 40, a transmis, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Buletinul informativ: Deces 39 Barbat, 71 ani, județul Suceava (contact cu o persoana care a revenit…

Alte doua decese s au inregistrat astazi in Romania in randul pacientilor infectati cu noul Coronavirus. Astfel s a ajuns la 40 de persoane decedate. Premiera negativa vine din faptul ca una dintre victime este o tanara de numai 27 de ani din judetul Botosani.

- In cursul serii trecute au fost raportate inca 3 decese confirmate cu COVID-19. 15. Barbat, 63 ani, din judetul Neamt, internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași in sectia de ATI, confirmat pozitiv in data de 21.03.2020. 16. Femeie, 70 ani, din judetul Suceava, internata in SJU Suceava, confirmata…