Un barbat de 42 de ani, de cetatenie chineza, intors recent din orasul Shanghai, se alatura listei persoanelor aflate in monitorizarea Directiei de Sanatate Publica Buzau. Masura este menita sa preintampine raspandirea coronavirusului, maladie care a ucis peste o mie de persoane in China. Barbatul, angajat al unei fabrici din comuna Parscov, se afla izolat in locuinta sa din municipiul Buzau. In cazul in care exista indicii ca barbatul este infectat cu coronavirus, acesta va fi transportat, in conditii de maxima siguranta, la Spitalul „Matei Bals” din Capitala. El se simte bine, in prezent. Pe…