Stiri pe aceeasi tema

- „Cathedral Plaza nu poate intra in legalitate. Primarul general este obligat sa emita actul de respingere a cererii de intrare in legalitate”, transmite Arhiepiscopia Romano-Catolica București, dupa ce Tribunalul București a respins cererea de a intra in

- Tribunalul București a respins cererea de intrare in legalitate a Cathedral Plaza, anunța primarul general al Capitalei, Nicușor Dan: „Poziția mea constanta a fost de respingere a cererii de intrare in legalitate și de desființare a cladirii”.

- ”Atragem fonduri nationale nerambursabile pentru consolidarea si restaurarea imobilelor cu risc seismic din Capitala. Astfel, 14 cladiri din zone protejate istoric, propuse spre consolidare de Primaria Capitalei, prin Administratia Municipala de Consolidare a Cladirilor cu Risc Seismic, au fost selectate…

- Planul Urbanistic General al Bucurestiului ramane valabil, avand in vedere ca reclamantul a renuntat la cererea sa de anulare, a anuntat primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. „In iunie 2022, cand Tribunalul Bucuresti a anulat in prima instanta Planul Urbanistic General, am indemnat la calm, spunand…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, luni, ca va fi refacut Podul Calicilor si vor fi amenajate spatiile pietonale din jurul Curtii de Apel Bucuresti, potrivit news.ro.”Refacem celebrul Pod al Calicilor, care va lega Centrul Istoric de zona Palatului de Justitie. In acest sens, am…

- Andrew Tate ramane in spatele gratiilor! Tribunalul București i=a respins cererea de a fi plasat in control judiciar, dupa multe incercari de a fi eliberat din inchisoare. Instanța va lua maine o decizie in cazul lui Tristan, care a facut aceeași solicitare.

- Primarul general al capitalei, Nicușor Dan, este acuzat de Agenția Naționala de Integritate de conflict de interese administrativ și abuz in serviciu, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- PSD considera ca Nicușor Dan trebuia sa demisioneze deja din funcția de primar general al Capitalei, ca urmare a acuzațiilor pe care i le aduce Agenția Naționala de Integritate (ANI). „Odata cu acuzatiile oficiale ale Agentiei Nationale de Integritate la adresa lui Nicusor Dan, USR le arata romanilor…