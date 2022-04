Încă o corporație internațională anunță că va părăsi oficial piața din Rusia „Inca din primele zile ale invaziei Ucrainei de catre Nokia, a fost clar ca era imposibil sa ne continuam prezența in Rusia. In ultimele saptamani, am suspendat livrarile, am oprit noi afaceri și am relocat activitațile noastre limitate de cercetare in afara Rusiei. Acum putem anunța retragerea de pe piața rusa”, a spus compania intr-un comunicat.In același timp, Nokia a reamintit ca țarile occidentale au avertizat impotriva colapsului rețelelor de telecomunicații din Rusia din motive umanitare și a subliniat importanța asigurarii faptului ca rușii iși pastreaza accesul la internet și la informații… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Noul pachet de sanctiuni va interzice toate investitiile noi in Rusia, va spori sanctiunile asupra institutiilor financiare si intreprinderilor de stat din Rusia si va sanctiona oficialii guvernului rus si membrii familiei acestora. ”Aceste masuri vor degrada instrumentele-cheie ale puterii de stat…

- Cu siguranța, razboiul din Ucraina, agresiunea nejustificata și violenta a Rusiei țarului Puțin, care distruge sistematic o țara independenta și ii ucide civilii, reprezinta cel mai important eveniment istoric din ultimii 70 de ani. Este un atac la civilizație, un punct de inflexiune in istoria contemporana,…

- Secretarul de stat american Antony Blinken, sosit vineri la reuniunea ministrilor de externe din tarile NATO care are loc la Bruxelles, a declarat ca Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) îsi va apara toti aliatii si teritoriul împotriva unui atac al Rusiei, informeaza defenseromania. …

- Mai mult de 1.000 de voluntari straini din 16 tari din toata lumea s-au alaturat ucrainenilor in lupta impotriva Rusiei, a anuntat miercuri ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba, potrivit Agerpres , care citeaza DPA. „Au venit deja voluntari din 16 tari din intreaga lume in Ucraina gata sa lupte…

- Președintele CE, Ursula von der Leyen a anunțat masuril pe care UE le impune impotriva Rusiei, care nu pare ca are in plan sa opreasca razboiul prea curand. Astfel, pare a fi finalul financiar al Rusiei , in contextul in care o mare parte dintre banci vor fi blocate, pe cand altele vor fi eliminate…

- Liderii tarilor din cadrul Uniunii Europene si ai institutiilor comunitare au condamnat vehement, cu ocazia summitului de la Bruxelles, atacul armatei ruse asupra Ucrainei si au decis impunerea de sanctiuni "masive" si "severe" impotriva Rusiei.

- Opozanta rusa Marina Litvinovici a cerut public rușilor sa iasa in strada pentru a protesta impotriva razboiului, dupa ce forțele militare ale Rusiei au atacat joi dimineața Ucraina cu rachete și tancuri. La scurt timp, activista a declarat pentru Reuters ca fost reținuta joi de poliție.„Am fost reținut…

- Americanii susțin ca Rusia a inceput deja operațiunea impotriva Ucrainei. Agresiunea ar urma sa aiba loc in estul Ucrainei. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvant al Casei Albe, Jen Psaki. „Avem informații care indica faptul ca Rusia a poziționat deja in avans un grup de agenți operativi…