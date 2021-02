Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul inculpat este suspectat ca, la jumatatea lunii aprilie 2020, aflat in izolare la domiciliu, a ignorat masurile Ordonantelor Militare, care interzic iesirile fara un motiv bine intemeiat si a decis sa mearga sa se tunda. La 15 ani, inculpatul el a fost condamnat de judecatorii Curtii de Apel…

- De fiecare data cand a ramas fara o soluție pentru impunerea restricțiilor in pandemia de coronavirus, Guvernul a recurs la Codul penal, amenințandu-i pe romani cu articolul care incrimineaza „zadarnicirea combaterii bolilor”. Realitatea arata insa ca lucrurile nu au stat cum și-ar fi dorit guvernanții.…

- Au fost inregistrate 1.816 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv The post Situația COVID-19 in ultimele 24 de ore. Patru dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor first appeared on Partener TV .

- Efectivele MAI au desfasurat 545 de misiuni de protectie a transporturilor dozelor de vaccin impotriva COVID 19 de la Centrele Regionale de Depozitare catre Directiile Judetene de Sanatate Publica, respectiv catre unitatile spitalicesti si centrele de vaccinare.Astazi, 22 ianuarie, purtatorul de cuvant…

- IPS Teodosie a fost reclamat la Poliție, imediat dupa slujba de Boboteaza, la care au participat mii de oameni, in ciuda restricțiilor din pandemie, fiind acuzat de zadarnicirea combaterii bolilor. Inaltul prelat se apara și susține, impreuna cu reprezentanții Arhiepiscopiei Tomisului, ca acuzațiile…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Oradea il cerceteaza pe un profesor de religie pentru zadarnicirea cmbaterii bolilor, dupa ce a predat cursuri la Penitenciarul Oradea si a imbolnavit un detinut cu virusul SARS CoV-2. Potrivit unui comunicat de presa, de joi, al Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Astazi, 21 decembrie a.c., purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, comisar-șef de poliție Monica Dajbog, a susținut o declarație de presa, la sediul MAI. Citește și: Alo, DIICOT! Ce se aude cu dosarul contabilei care a delapidat aproape 1 milion euro de la Spitalul Judetean? Managerul…

- Decizie fara precedent in instanța. Un buzoian a devenit primul roman condamnat la un an de inchisoare cu executare pentru zadarnicirea combaterii bolilor. In primavara, barbatul a fugit din spital inainte de a afla rezultatul testului COVID. Sentința nu este definitiva. In a doua jumatate a lunii aprilie,…