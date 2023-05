Fostul presedinte al SUA este acuzat de o fapta comisa acum 25 de ani intr-un magazin din New York Fosta editorialista proeminenta, pentru revista Elle E. Jean Carroll, in varsta de 79 de ani, a depus marturie saptamana trecuta intr-un proces civil aceasta impotriva fostului președinte Donald Trump, susținand ca acesta a agresat-o sexual cu peste 25 de ani in urma intr-un magazin din New York, iar apoi a defaimat-o dupa ce a vorbit despre asta in 2019. Elle E. Jean Carroll este una dintre cele peste 20 de femei care l-au acuzat pe fostul președinte de abuzuri sexuale inca din anii 1980. Trump…