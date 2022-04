Stiri pe aceeasi tema

- ​CFR S.A va demara, in regie proprie, un program de reparații la mai multe linii de cale ferata cu ecartament larg și cu ecartament normal, din stațiile de frontiera Vicșani și Halmeu, pentru eficientizarea transportului feroviar de marfuri la frontiera cu Ucraina.

- ANSVSA a anunțat ca permite intrarea in Romania in condiții speciale, de refugiu din Ucraina, și a altor animale decat cele de companie. Este voba despre cai, animale din gradinile zoologice sau din circuri. Decizia a fost luata ca urmare a notificarii Comisiei Europene prin care s-a solicitat statelor…

- In data de 06.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 270de persoane, dintre care33.969 cetateni ucraineni (in crestere cu 7,4 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 953 cetateni ucraineni(in ușoara scaderecu…

- In data de 03.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 81.323 de persoane, dintre care 28.563 cetateni ucraineni (in crestere cu 10% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 9.942 cetateni ucraineni (in scadere…

- Marturia unei voluntare la granita cu Ucraina. Didona Goanta a fost la Vama Siret de sambata dimineata pana luni la pranz. La Vama Siret se inregistreaza cel mai mare numar de refugiati ucraineni care intra zilnic in Romania. Ea a povestit, pentru defapt.ro, ca a gasit „un haos generalizat" la vama,…

- Avand in vedere numarul extrem de mare de refugiați care trec in fiecare ora prin Vama Siret, se cauta, in sfarșit, soluții pentru ca transportul de marfuri și de pasageri sa se faca și pe calea ferata. Asta in condițiile in care in județul nostru exista Punctul de trecere de la Vicșani (comuna ...

- Un avion militar din Ucraina a aterizat pe aeroportul din Bacau. Se pare ca acesta avea probleme generate de lipsa de combustibil. De asemenea, un alt avion ucrainean a cerut sa aterizeze pe aeroportul din Cluj. Deocamdata nu se știe ce probleme are. Avioanele au fost detectate de catre Poliția de Frontiera…