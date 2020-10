Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 12 octombrie, un echipaj de jandarmerie care se afla in serviciu pe raza municipiului Pitești a fost solicitat de catre conducerea Liceului Tehnologic Dacia pe motiv ca in incinta unitații de invațamant se afla mai multe persoane care tulbura ordinea publica. Dupa ce au ajuns la fața locului,…

- Luni, 12 octombrie, un echipaj de jandarmerie care se afla in serviciu pe raza municipiului Pitești a fost solicitat de catre conducerea Liceului Tehnologic Dacia pe motiv ca in incinta unitații de invațamant se afla mai multe persoane care tulbura ordinea publica. Dupa ce au ajuns la fața locului,…

- Astaldi a depus prima contestație la licitația pentru cel mai lung tronson din Autostrada Sibiu – Pitești, respectiv secțiunea montana Cornetu – Tigveni. Constructorul italian este nemulțumit de unele condiții contractuale precum garanția solicitata, de minimum cinci ani, dar și de valoarea penalizarilor…

- Ionuț Zidaru, candidatul ALDE la funcția de primar al municipiului Pitești, a inițiat, in calitate de consilier local, un proiect de hotarare privind acordarea de la bugetul unei indemnizații unice la nașterea fiecarui copil. Argumentul – nevoia de masuri pentru creșterea natalitații și protejarea familiei.…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata. Din cercetari s-a stabilit ca in perioada 2011-2016, un barbat de 49 de ani, din Pitești, ar fi efectuat 44…

- O fetita de doi ani si mama ei, in varsta de 25 de ani, au decedat intr-un accident rutier produs in noaptea de luni spre marti pe autostrada A1, in zona municipiului Pitesti. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, o autospeciala pentru descarcerare, una pentru…

- Avand in vedere cresterea numarului de imbolnaviri cu noul coronavirus in judetul Arges, pentru limitarea transmiterii Covid-19, in perioada 27.07 – 07.08.2020 societatea Apa Canal 2000 S.A. suspenda activitatea de relatii cu publicul la sediul sau din Pitesti, Bd. I.C. Bratianu nr. 24A, precum sila…

- Coronavirusul pune in dificultate și secția de ATI de la Pitești, dat fiind faptul ca numarul persoanelor infectate inregistreaza creșteri la nivelul județului nostru. In acest context, la Pitești, va fi adus un TIR de terapie intensiva. La solicitarea CJSU Arges, Departamentul pentru Situatii de Urgenta…