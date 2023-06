Stiri pe aceeasi tema

- Povestea Elei, moscovita de 34 de ani care a citit o carte in ucraineana in avion, apoi a fost reținuta de poliție la sosire, a fost publicata de canalul de Telegram „Ostrojno, novosti” (n.r. Atenție, știri) și preluata de portalul rusesc News.Alți pasageri ai cursei Pobeda de la Moscova la Vladivostok…

- Locuitorii din districtul urban Graivoronski din regiunea Belgorod, la granița cu Ucraina, unde, potrivit autoritaților locale, au patruns „sabotorii ucraineni”, parasesc singuri regiunea deși nimeni nu le-a cerut acest lucru, relateaza publicația independenta rusa Meduza.„Situația din Graivoronski…

- Rusia a dat asigurari duminica aceasta ca a prevenit un atac cu drone planificat de serviciile secrete ale armatei ucrainene asupra aerodromului militar Severnii, din regiunea Ivanovo, la aproximativ 300 de kilometri nord-vest de Moscova, potrivit unui comunicat al Serviciului Federal de Securitate…

- Parada militara de pe 9 mai la Moscova se va desfașura fara restricții, iar președintele rus, Vladimir Putin, prezent la festivitați, va susține un discurs, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Interfax.ru.„Nu, se pregatește o parada obișnuita. Atat pot spune.…

- Reuniunea formatului deja consacrat privind sprijinul acordat partenerului ucrainean de comunitatea internaționala este o oportunitate de a schimba idei pe marginea situației de securitate generata de razboiul de agresiune al Federației Ruse impotriva Ucrainei și de a identifica modalitați de sprijin…

- Rusia continua sa-și recruteze cetațenii pentru razboiul impotriva Ucrainei cu ajutorul unei propagande absurde. Un videoclip a fost realizat in acest scop, rolul principal fiind jucat de un actor din Belarus care a filmat anterior in uniforma soldaților celui de-al treilea Reich, scrie canalul de Telegram…

- Serviciul de Informații și Securitate (ISS) din Republica Moldova a decis miercuri blocarea a cinci site-uri ale agenției ruse de propaganda oficiala Sputnik, transmite Rador. E vorba despre cinci site-uri clona care publica in mod constant narațiuni anti-occidentale și pro-ruse. Autoritațile au motivat…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, vizita are loc in continuarea dialogului sustinut la nivel inalt dintre Romania si Bulgaria, atat in ceea ce priveste cooperarea bilaterala, cat si in plan european si euroatlantic, avand in vedere mai ales provocarile de securitate generate de razboiul din Ucraina.Punctul…