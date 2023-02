Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doi ani de zile, Andreea Banica și Lucian Mitrea, soțul ei, au inceput construcția hotelului lor pe litoral, in stațiunea Eforie Nord. Construcția e aproape gata, in vara aceasta va avea loc deschiderea oficiala. Pana atunci, cantareața a aratat primele imagini cu hotelul. Pe Facebook și…

- Vara aceasta, Andreea Banica și Lucian Mitrea, soțul ei, deschid in sfarșit hotelul de patru stele pe care l-au construit in stațiunea Eforie Nord, pe litoralul romanesc. Intr-un interviu pentru click.ro , vedeta a recunoscut ca abia așteapta marele moment și spera sa aiba clienți, sa iși recupereze…

- Auzim la știri in ultima perioada de incendii frecvente care au loc in depozite de materiale de construcții, alimentare, cladiri industriale etc și ale caror efecte sunt dezastruoase pentru proprietari, pagubele fiind extrem de mari. Cauzele incendiilor sunt diferite și nu mereu…

- „A facut-o alaturi de ceilalți tineri care o parte au fost impușcați, o parte au murit ca sa faca o schimbare in viața Romaniei, nu pentru el. Ion Iliescu și gasca lui i-a speriat pe romani ca sa poata sa se instaleze el in functie și oamneii de langa el, el a pus mana pe țara la ora 12. Criminal, conform…

- Baimareanca Paula Seling a facut, in prag de Sarbatori de Iarna, o marturisire. Și anume ca Elena Bucura Seling este fetița ei și a lui Radu Bucura, și „este cel mai frumos cadou pe care viața ni l-a dat. Este frumoasa, este buna, e sensibila si foarte vesela și o iubim pana la cer și inapoi”. „La cei…

- Un copil de 12 ani a fost salvat de la inec de salvamarii Stației de salvare pe apa nr.1 din parcul Valea Morilor, municipiul Chișinau. Incidentul s-a produs in dupa amiaza zilei de sambata, 10 decembrie, in jurul orei 16:30, anunța Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU), transmite…

- Barbații prefera sa stea deoparte cand intalnesc aceste tipuri de femeie, pentru a nu-și complica viața. Cum sunt vazute de „ei” defectele pe care nu le doresc la femeile pe care le vor alaturi. 1. VorbareațaEa nu se oprește niciodata din vorbit. Sta de vorba cu oricine sta sa o asculte sau se preface…

- Fenomenul imbatranirii populatiei este o realitate a lumii de azi, care afecteaza tot mai multe țari, și Romania nu face excepție. Cifrele sunt zguduitoare și dor: mai mult de 3,5 milioane de romani au peste 65 de ani, iar aproape jumatate dintre ei sunt singuri sau afectați de singuratate. Iar aceasta…