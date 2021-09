Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat ca, in urma evaluarilor din teren, s-a constatat ca 253 de unitati din intreaga tara aveau probleme din perspectiva asigurarii conditiilor de protectie sanitara. Situatia pe fiecare judet va fi dezbatuta la ora 13.00, in videoconferinta cu premierul Florin…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, declara ca 74 de unitati de invatamant, dintr-un total de 611, nu au suficiente materiale sanitare de protectie. Este vorba despre gradinite, scoli si licee, atat de stat, cat si private. Astfel, unele unitati de invatamant nu au primit suficiente masti sanitare…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat joi ca rata de vaccinare anti-COVID in randul personalului din Invatamant este de 60- si a anuntat ca pe 8 septembrie, cu cinci zile inainte de inceperea noului an scolar, va prezenta o actualizare a situatiei imunizarii. Cimpeanu a participat, joi, la…

- Cu doua saptamani inainte de inceperea noului an școlar, in județ inca exista 150 de unitați de invațamant din cele aproape 600 existente, care nu au nici paza umana și nici camera video de supraveghere. „Aceste unitați de invațamant sunt din mediul rural. Nu avem de facut decat sa solicitam sprijinul…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a declarat, miercuri, in cadrul unei conferințe de presa modul in care elevii vor reveni la școala din 13 septembrie. Ministrul a transmis ca nu se va renunța la masca de protecție și ca se vor respecta in continuare masurile de protecție.Școala va incepe pe 13 septembrie…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca este convins ca un eventual val patru al pandemiei de COVID-19 nu va fi atat de agresiv incat sa impiedice derularea normala a procesului de invatamant. El a subliniat, intr-o conferinta de presa, ca prezenta fizica la cursuri este necesara…

