- China este "deschisa" ideii organizarii unei investigatii internationale privind originea pandemiei de coronavirus, afirma Wu Ken, ambasadorul chinez in Germania, anunța MEDIAFAX."Suntem deschisi unei anchete internationale", a declarat Wu Ken, ambasadorul Chinei in Germania, intr-un interviu…

- Ce are de ascuns China ? Pekinul, in fapt, nu va onora timiterea de experti internationali pentru a cerceta originea coronavirusului „pana cand pandemia nu va fi infranta”. A spus-o clar, fara echivoc, ambasadorul Chinei la Natiunile Unite de la Geneva. Raspunzand presiunilor comunitatii internationale…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel miercuri la guverne sa tina cont in mod special de miliardul de persoane cu handicap care traiesc in lume, in diferitele lor raspunsuri la pandemia de COVID-19, potrivit AFP, titreaza Agerpres. Aceste persoane au deja si in vremuri normale dificultati…

- China va refuza o investigatie internationala privind originea coronavirusului, anunța ambasadorul chinez la Natiunile Unite, Chen Xu. Refuzul Chinei se leaga de atacurile și acuzațiile SUA, susține oficialul. "Prioritatea este sa ne concentram pe lupta impotriva pandemiei pana la victoria finala",…

- Paralizia Consiliului de Securitate al ONU in fata pandemiei de COVID-19 este o rusine, a apreciat presedintele in exercitiu pentru luna mai al acestui organism, ambasadorul Estoniei, Sven Jurgenson, transmite AFP. Intrebat despre posibilitatea votarii unei rezolutii propuse de Tunisia si Franta si…

- Natiunile Unite au salutat joi proclamarea incetarii focului in mai multe tari aflate in conflict, dupa apelul organizatiei de la New York de a se pune capat luptelor ca urmare a pandemiei COVID-19, demersuri pe cale de a fi sustinute de rezolutii ale Consiliului de Securitate si Adunarii Generale ale…

- Wuhan, orașul din China in care a fost identificat pentru prima ora COVID-19 inca se confrunta cu o epidemie severa, pe fondul transmiterii locale a virusului, au spus oficialii chinezi din metropola intr-o conferința de presa care a avut loc duminica, relateaza...

- Europa este epicentrul pandemiei, anunta OMS, vineri. Numarul deceselor provocate de coronavirus la nivel global a depasit 5.000. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a livrat tarilor 1,5 milioane de teste de diagnosticare, scrie Bloomberg.Daca mai aveai nevoie de o confirmare, o ai acum.…