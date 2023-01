Stiri pe aceeasi tema

Rata anuala a inflatiei in zona euro a incetinit in decembrie, in linie cu estimarile analistilor, a confirmat miercuri Eurostat, datorita scaderii continue a preturilor la energie, care anterior au dus-o la un nivel record, transmite Reuters.

Inflatia este principala ingrijorare pentru doua treimi dintre consumatorii din Romania, aceasta fiind urmata de invazia din Ucraina si costul serviciilor medicale, conform studiului "Consumer Sentiment Survey", realizat in noiembrie de o companie de consultanta in management.

Bancile din zona euro urmeaza sa ramburseze anticipat alte imprumuturi multianuale primite de la Banca Centrala Europeana (BCE), in valoare de 447,5 miliarde de euro (472 miliarde de dolari), ceea ce urca suma totala a sumelor platite la aproape 800 de miliarde de euro intr-o perioada de numai cateva…

Cresterea preturilor a incetinit in 14 din cele 19 tari membre ale zonei euro in noiembrie, rata inflatiei la nivelul zonei euro scazand pentru prima data in 17 luni.

Guvernul de la Madrid se asteapta ca inflatia de baza sa inceapa sa incetineasca in urmatoarele luni, a afirmat marti ministrul Economiei, Nadia Calvino, transmite Reuters.

Milioane de caini și de pisici sunt abandonate de proprietari, pe masura ce inflația și facturile la energie cresc costul vieții peste tot in lume, potrivit mai multor publicații din SUA, UK, Australia, Franța ș.a.

Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de marți a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,75 la suta pe an, de la 6,25 la suta pe an, incepand cu data de 9 noiembrie 2022, informeaza Mediafax. Inflația ar urma sa scada la o cifra…

Inflația din zona euro a atins valoarea record de 10.7%, informeaza European Insider. Cel mai probabil, Banca Centrala Europeana va interveni din nou și va majora dobanda de referința, spun specialiști citați de Bloomberg.