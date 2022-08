In urma dezvaluirilor „Național” – VEZI AICI, SNPPC vrea demiterea șefului Inspectoratului General pentru Imigrari, chestorul Marius Florin Mihaila! Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC) cere public, marți, prin intermediul unui comunicat de presa, retragerea imputernicirii inspectorului general al IGI. „Motivul il constituie, in primul rand, abuzurile comise asupra personalului din cadrul Inspectoratului […] The post In urma dezvaluirilor „Național”, SNPPC vrea demiterea șefului IGI! first appeared on Ziarul National .