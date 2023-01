În ultimul an, cele mai riscante meserii din Galați au devenit șofer de ambulanță și medic La Galați, cele mai riscante profesii par sa devina cele de medic, asistent sau șofer intr-un echipaj de la Ambulanța, deoarece in ultimul an trei autospeciale de la Serviciul Județean de Ambulanța au fost rasturnate in trafic dupa impactul cu mașini ai caror șoferi nu le-au acordat prioritate. In toate cele trei cazuri, ambulanțele se aflau in misiune, avand semnalele luminoase și acustice pornite. In doua din aceste cazuri, ambulanțele transportau pacienți aflați in stare grava. O ambulanța care transporta o pacienta la Spitalul din Galați a fost proiectata in refugiul unei stații de tramvai… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

