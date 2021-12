În spațiu: Un extravagant miliardar japonez vrea să facă „100 de sarcini” (VIDEO) O nava spatiala rusa Soyuz urmeaza sa transporte miercuri un miliardar japonez la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS), o calatorie efectuata in cadrul eforturilor Moscovei de a se impune pe piata profitabila a turismului orbital, potrivit AFP. Acest zbor, care va avea ca punct de plecare cosmodromul Baikonur din Kazahstan, vine intr-un moment crucial pentru industria aerospatiala rusa, afectata de mai multi ani de scandaluri si de competitia cu jucatorii privati americani. Anul trecut, compania SpaceX a miliardarului Elon Musk a inceput sa transporte pasageri pe ISS, punand capat monopolului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

