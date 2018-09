Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita a organizat o intalnire cu reprezentantii institutiilor cu atributii in domeniul sigurantei elevilor si a cadrelor didactice. La activitate au participat si politisti din cadrul Serviciului de Ordine Publica si structura de prevenire a criminalitatii.…

- In urma unei acțiuni pentru prevenirea și combaterea activitaților ilegale din piețe, targuri și oboare, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași au aplicat sancțiuni contravenționale in valoare de peste 94.000 de lei. La data de 05 septembrie a.c., polițiștii au desfașurat…

- ​Majorarea capitalului social, procedura prin care se poate modifica structura acționariatului sau diluarea participațiilor acționarilor, va putea fi atacata, in instanța, cu acțiune in anulare, la fel ca orice hotarare a adunarii generale a acționarilor. Curtea Constituționala a admis excepția de neconstituționalitate…

- Peste 140 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba vor actiona, zilnic, pentru asigurarea climatului de ordine si siguranta publica, in minivacanta prilejuita de Sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului. In perioada 15 -19 august 2018, Inspectoratul de Politie Judetean Alba va intensifica…

- Un barbat de 42 de ani acuza patru agenți de la Poliția municipala Fagaraș ca l-ar fi batut cu bestialitate. Potrivit acestuia, oamenii legii l-ar fi agresat in strada și la secție, dupa un incident in trafic, pe strada Iazul Morii. Totul s-ar fi intamplat in dimineața zilei de vineri, 13 iulie,…

- Pentru comisar sef de politie Gherman Mihai fiecare zi este plina de provocari si de eforturi. Sef al Politiei orasului Targu Lapus si tata a patru copii, acesta stie cat este de importanta siguranta, mai ales atunci cand vine vorba despre cei mici. Astfel, multe dintre actiunile intreprinse de echipa…

- Zilnic bicicliștii sunt accidentați pe arterele rutiere din cauza necunoașterii și indeosebi a nerespectarii regulilor de circulație. Pentru a conduce o bicicleta pe drumurile publice, conducatorul acesteia trebuie sa aiba varsta de cel puțin 14 ani. Copiii sub 14 ani pot circula doar in locuri special…

- Politistii rutieri din Gherla au derulat actiuni in scopul responsabilizarii participantilor la trafic in ceea ce priveste folosirea centurii de siguranta. De asemenea, actiunile acestora au vizat si depistarea soferilor care folosesc telefoanele mobile in timpul conducerii. Politistii din cadrul Compartimentului…