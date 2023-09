Stiri pe aceeasi tema

- Mogo Romania, compania specializata in furnizarea de soluții de finanțare pentru achiziția de automobile second-hand, a realizat un studiu detaliat asupra portofoliului de finanțari acordate persoanelor fizice in cinci țari europene precum Romania, Republica Moldova, Letonia, Lituania și Estonia, investigand…

- Agricultura, construcțiile, industria alimentara și IT-ul sunt domeniile care, din aceasta toamna, vor pierde facilitațile fiscale pe care le aveau pentru remunerarea angajaților, precum scutirea de la plata impozitului pe venit, reducerea CAS ori exceptarea de la plata contribuțiilor pentru sanatate,…

- Index salarial: Cat caștiga angajații din agricultura, construcții, industria alimentara și IT – domeniile care vor ramane fara facilitați fiscale, din toamna Agricultura, construcțiile, industria alimentara și IT-ul sunt domeniile care, din aceasta toamna, vor pierde facilitațile fiscale…

- Ionita Semeni – Marchis și Gheorghe Dunca sunt medici veterinari in județul Maramures de mai bine de zece ani. Dupa ce au dovedit, cu diplome de licenta, ca au absolvit Facultatea de Medicina Veterinara din cadrul Universitatii Agrare de Stat din Republica Moldova, Chișinau, au obținut atestatul de…

- “Vorbim despre Luna Plina ce se produce pe 1 august. Este un eveniment astral ce se produce o data pe an. Luna este in Varsator, Soarele este in Leu și avem parte de multa bucurie. O bucurie pe care trebuie sa o descoperim, bucuria vieții, de a face lucrurile cu tot sufletul și puterea noastra. Nu orice…

- Marile companii din industria tutunului atrag atentia Guvernului ca o crestere a accizelor, dincolo de calendarul agreat pentru perioada 2022-2026, va conduce la o crestere a contrabandei cu țigari. Marii producatori spun ca romanii platesc deja cele mai mari taxe aplicate produselor din tutun in raport…

- Industria IT din Romania are o pondere de 7 - 8% in Produsul Intern Brut si nu cred ca cineva poate sa se gandeasca sa intervina si sa strice ceva care functioneaza, a declarat, marti, presedintele Senatului si fostul premier Nicolae Ciuca, cu referire la informatiile potrivit carora s-ar putea anula…