Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda acestui an pandemic restrictiv, Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, a organizat a 53 a editie a Sesiunii Stiintifice Internationale Pontica, o sesiune stiintifica recunoscuta pe plan national si international, la care au participat oameni de stiinta din tara si de peste hotare.…

- Cea de-a 40-a editie a Festivalului „Toamna la Voronet", editie care a cuprins o retrospectiva de diaporama premiata de-a lungul acestui festival, filme de ieri si de azi, vernisaje de arta fotografica, lansari de carte, concerte de muzica folk, a avut-o printre invitatii speciali pe ...

- Cetatea orașului Șimleu Silvaniei impreuna cu Fundația „Bathory”, Centrul Național de Informare și Promovare Turistica (CNIPT) Șimleu și Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj invita publicul la o noua ediție a Festivalului „Bathory Fest 2020”.

- Cea de-a 64-a editie a Festivalului de Film de la Londra, care se desfasoara in perioada 7-18 octombrie, in mare parte virtual, se va deschide cu premiera europeana a filmului "Mangrove", prima dintr-o serie de cinci lungmetraje ale regizorului britanic Steve McQueen, au anuntat marti organizatorii,…

- Cea de-a 64-a editie a Festivalului de Film de la Londra, care se desfasoara in perioada 7-18 octombrie, in mare parte virtual, se va deschide cu premiera europeana a filmului ''Mangrove'', prima dintr-o serie de cinci lungmetraje ale regizorului britanic Steve McQueen, au anuntat…

- La Campulung Moldovenesc incepe a V-a editie a Festivalului international de film „Campulung Film Fest” si se desfasoara in perioada 26-30 august 2020. Cinefilii vor avea parte de cinci seri de proiectii cu filme romanesti de top. Invitat special la aceasta editie este actrita Alina Serban. Alina Serban…

- A treia ediție a Targului Cetații din acest an, și a noua de la lansare, va avea loc, in acest sfarșit de saptamana, la Targu Mureș, pe Bulevardul Cetații, in perioada 21-23 august. Chiar daca la fiecare ediție organizatorii incearca sa aduca producatori noi și produse in premiera, TARGUL CETAȚII din…

- Muzica e suflet, e culoare, e taina! Ȋn perioada 13 – 15 august 2020 Piața Mare din Sibiu a gazduit cea de-a X-a ediție a festivalului Classics for Pleasure - 10 Years of Enchantment, dedicata sarbatoririi a 250 de ani de la nașterea legendarului compozitor Ludwig Van Beethoven.