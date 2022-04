Stiri pe aceeasi tema

- Un autotren, incarcat cu fier vechi, s-a rasturnat, joi dupa-amiaza, in sensul giratoriu de la Traian Vuia, care face legatura intre DN 68A și autostrada A1. “Circulație ingreunata, dirijata de Poliție, in sensul giratoriu DN 68A – autostrada A1, Traian Vuia, dupa ce un autotren…

- Pilotii unei aeronave a companiei Ryanair care trebuia sa decoleze joi dimineata, la ora 10,10, de pe Aeroportul International "Traian Vuia" din Timisoara, spre Bergamo, au oprit decolarea, iar cei 161 de pasageri au fost debarcati, dupa ce a fost semnalata o problema la sistemul electric al aparatului…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Timisoara, ca pana la sfarsitul lunii martie va fi anuntat public castigatorul care va realiza noul terminal de Plecari de pe Aeroportul International Timisoara (AIT) "Traian Vuia", care are acum incheiate contracte pentru 540 de noi…

- Un avion de transport ucrainean AN 12 este de cateva zile parcat pe pista aeroportului internațional ”Traian Vuia” din Timișoara. Aeronava cargo aparține unei firme din Kiev și a ajuns la Timișoara dupa o escala la Chișinau. ”Avionul a venit gol și va pleca gol. A fost doar parcat și realimentat la…

- Cinci elicoptere militare NATO, patru Apache si unul Black Hawk, au aterizat miercuri seara, 23 februarie 2022, la Timisoara, anunța adevarul.ro. Potrivit directorului Aeroportului International „Traian Vuia” din Timisoara, Daniel Stamatovici, procedura nu este una obisnuita. „Nu este o procedura uzuala.…

- REȘIȚA – Am denumit astfel lucrarile de refacere a carosabilului din oraș, pe care primaria le va derula in perioada urmatoare! Din declarația lui Daniel Calin, șeful Direcției Intreținere din cadrul Primariei Reșița, reținem ca, in funcție de evoluția vremii, spre finalul acestei saptamani oamenii…

- De la 1 februarie, vor exista noi tarife de parcare la Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara (AIT). Sunt peste 600 de locuri (P1, P2 și P3), iar daca alegeți sa staționați o ora, veți plati 5 lei. Parcarile P2 și P3 sunt destinate administrației și pasagerilor care staționeaza pe termen mai…