În Prahova, zeci de centre de vaccinare nu se pot deschide din cauza lipsei personalului medical Un medic implicat in campania de imunizare anti Covid-19 poate caștiga lunar aproape 15.000 de lei N. D. Avand in vedere ca se apropie startul pentru etapa a treia de vaccinare impotriva noului virus, iar zeci de centre de vaccinare nu se pot deschide din cauza lipsei personalului medical, Instituția Prefectului Prahova revine cu apelul adresat acelora care se pot implica in campania de imunizare. Concret, ieri, prin intermediul unui comunicat de presa, instituția menționata precizeaza faptul ca se cauta urgent personal medical, mai ales in contextul in care activitatea este bine remunerata.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

