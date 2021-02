Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 18.02-26.02.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TARGOVISTE executa lucrari pentru prevenirea unor avarii in instalatiile de medie si joasa tensiune. in acest sens, va fi intrerupta energia electrica la micii consumatori si la consumatorii casnici, in localitatile mentionate…

- In perioada 10.02-19.02.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TARGOVISTE executa lucrari pentru prevenirea unor avarii in instalatiile de medie si joasa tensiune. in acest sens, va fi intrerupta energia electrica la micii consumatori si la consumatorii casnici, in localitatile mentionate…

- In perioada 08.02-12.02.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TARGOVISTE executa lucrari pentru prevenirea unor avarii in instalatiile de medie si joasa tensiune. in acest sens, va fi intrerupta energia electrica la micii consumatori si la consumatorii casnici, in localitatile mentionate…

- COMUNICAT DE PRESA Electrica a incheiat cu succes procesul de fuziune a celor trei companii de distributie a energiei electrice din cadrul Grupului Incepand cu data de 1 ianuarie 2021, noua companie devine Distributie Energie Electrica Romania SA (DEER) DEER devine cel mai important operator national…

- Incepand cu data de 1 februarie a.c., la nivelul centrelor de vaccinare din Romania, va incepe administrarea vaccinului Moderna pentru care rapelul se realizeaza la 28 de zile.Totodata, incepand cu data de 28 ianuarie a.c., se pune in aplicare procesul de reprogramare a persoanelor incluse in Etapa…

- In perioada 01.02-05.02.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TARGOVISTE executa lucrari pentru prevenirea unor avarii in instalatiile de medie si joasa tensiune. in acest sens, va fi intrerupta energia electrica la micii consumatori si la consumatorii casnici, in localitatile mentionate…

- Ministerul Finantelor vine in sprijinul persoanelor afectate de pandemia COVID-19 prin prelungirea amanarii ratelor, dobanzilor si comisioanelor pentru o perioada de maximum 9 luni.Actul normativ aprobat in sedinta de guvern continua masura pusa la dispozitia contribuabililor in primavara prin crearea…

- In perioada 11.01-15.01.2021, SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE Targoviste executa lucrari pentru prevenirea unor avarii in instalatiile de medie si joasa tensiune. in acest sens, va fi intrerupta energia electrica la micii consumatori si la consumatorii casnici, in localitatile mentionate…