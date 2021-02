Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Nastase a gafat-o in trafic și a ajuns „vedeta” pe o pagina de Facebook. Din lipsa unui loc de parcare, soția lui Ilie Nastase și-a lasat bolidul de lux pe locul destinat persoanelor cu dizabilitați.

- Toti cei care au divulgat date cheie in cazul Masurii 3, in speta procentul de cofinantare de la limita eligibilitatii, au comis fapte penale si vor suporta consecintele, a scris, joi, pe Facebook, ministrul Economiei, Claudiu Nasui. "100% Transparenta. Am suparat multi oameni din sistem…

- ISU Brașov precizeaza ca incendiul s-a produs in municipiul Brașov, pe Alea Violetelor, la o camera de camin situata la etajul patru. Cand au ajuns pompierii, incendiul se manifesta cu flacari violente, toata camera fiind afectata.

- O mașina a fost gasita avariata, duminica, intr-o parcare aflata pe strada Bucovinei din centrul municipiului Alba Iulia. Șoferul vinovat a parasit locul accidentului, iar proprietarul autoturismului lovit a apelat pe rețeaua de socializare Facebook la cei care au vazut incidentul sau pot da detalii…

- O inregistrare video cu un ursulet surprins de camerele de supraveghere a faunei montate de Regia Autonoma a Padurilor Romsilva in Parcul National Piatra Craiului a strans mii de vizualizari si sute de aprecieri pe Facebook.

- Vocalista Teodora Enache Brody, acompaniata de chitaristul Calin Grigoriu, au prezentat joi, 17 decembrie 2020, in premiera mondiala, pe pagina de Facebook a ICR Berlin, varianta jazz, vocala, a Sonatei...

- Topul Firmelor din Județul Timiș pentru anul 2019 este transmis in aceasta seara, cu incepere de la ora 19.00, pe postul regional de televiziune Europa Nova, pe pagina de Facebook a CCIA Timiș și pe principalele platforme online și pagini de facebook ale publicațiilor partenere la acest eveniment. Organizata…

- Topul Firmelor din Județul Timiș pentru anul 2019 este transmis in aceasta seara, cu incepere de la ora 19.00, pe postul regional de televiziune Europa Nova, pe pagina de Facebook a CCIA Timiș și pe principalele platforme online și pagini de facebook ale publicațiilor partenere la acest eveniment. Organizata…