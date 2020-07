IN MEMORIAM: Faifer In fond, am scris despre tine de cateva ori, pe larg, incercand sa spun ce inteleg din opera ta si ce cred despre locul ocupat de tine in istoria culturii romanesti din ultimul secol. Totodata, am scris despre tine si ca prieten, despre cum te vedeam, cum te simteam, despre ce iti datorez. De aceea, nu as vrea sa ma repet. Cititorul interesat poate ajunge usor, daca doreste, la paginile respective. Daca m‑am hotarat, totusi, sa scriu, sub p (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

