Stiri pe aceeasi tema

- Peste 90 la suta din companiile britanice care s-au angajat sa incerce saptamana de patru zile intre iunie si decembrie 2022 doresc sa continue pe aceasta cale, potrivit rezultatelor publicate marti de organizatori. Peste 60 de companii au luat parte la experimentul care a permis ca aproape 3.000 de…

- Peste 90 la suta din companiile britanice care s-au angajat sa incerce saptamana de patru zile intre iunie si decembrie 2022 doresc sa continue pe aceasta cale, potrivit rezultatelor publicate marti de organizatori. Peste 60 de companii au luat parte la experimentul care a permis ca aproape 3.000 de…

- Robert Glința și-a anunțat retragerea din activitatea sa la 25 de ani. Anunțul l-a facut intr-o postare pe pagina sa de Facebook. ,,A venit timpul sa fac un pas inapoi de la inotul competițional. Prin suișuri și coborașuri, acest sport m-a invațat atat de multe și m-a facut cu adevarat sa cresc in ființa…

- Povestea noastra sau un fel aparte de Comunicat.Am stat bine sa ma gandesc daca este bine sa fac aceasta postare, dar dupa cate mizerii și neadevaruri se tot vehiculeaza pe media platita cu milioane de euro de PSD și PNL, fara a cere permisiunea conducerii AUR, am considerat ca trebuie sa știți "din…

- Celebrul actor a marturisit ca are de gand sa-și duca mai departe prodigioasa cariera, dezvaluidu-i lui Lucian Mandruța cum se simte in prezent. Victor Rebengiuc va implini 90 de ani pe 10 februarie și continua sa fie activ pe scena teatrului romanesc. Celebrul actor a acordat i-a acordat lui Lucian…

- Tom Cruise a facut un nou pariu riscant cu viața in timpul filmarilor pentru „Mission: Impossible – Dead Reckoning”. Cunoscut pentru cascadoriile sale uluitoare, actorul in varsta de 60 de ani a dus pericolul la un alt nivel in timpul unei sarituri cu motocicleta de pe un munte din Norvegia. Pentru…

- CARAȘ-SEVERIN – Operatorul județean de apa pregatește un nou proiect de modernizare care, sub denumirea generica de „digitalizare“, se va ocupa de tot ce ține de consum, pierderi, contorizare și facturare! Ultima etapa locala a unei finanțari europene, de aproape 10 milioane de lei, a fost votata, luni,…

- In cadrul conferintei “Pot fi 4?” al companiei de telecomunicatii, specialistul a amintit ca la Telekom Ungaria, primul proiect-pilot a fost lansat anul acesta, in perioada iulie-octombrie, cand 150 de persoane care lucreaza in patru domenii diferite din cadrul companiei au lucrat cu un program de lucru…