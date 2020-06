În mai multe țări din nordul Europei a dost depistată o creștere a radioactivității Mai multe state din nordul Europei au detectat, incepand de acum cateva zile, o creștere a concentrației izotopilor de Cesiu 137, Cesiu 134 si Ruteniu 103, din atmosfera. Chiar daca creșterea nu este una semnificativa, autoritațile au inceput sa se intereseze de unde anume provine aceasta. Specialitii suspecteaza un accident nuclear pentrecut undeva in Nord-Vestul Rusiei sau in Letonia. Finlanda, Suedia si Norvegia au inregistrat in ultimele zile niveluri slabe neobisnuite de radioactivitate, de origine umana, o crestere inofensiva pentru om care, potrivit unui institut olandez, ar avea sursa… Citeste articolul mai departe pe albaiuliainfo.ro…

Sursa articol si foto: albaiuliainfo.ro

