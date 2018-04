În Lumină şi bucurie – cântări ale sărbătorii-sărbătorilor Luiza Radulescu Pintilie La incheierea Saptamanii Luminate, la ceasuri de vecernie, sala de concerte a Filarmonicii „Paul Constantinescu” isi va deschide usile ca o inaltatoare catedrala ce asteapta frumosul si rascolitorul rasunet al cantarilor pascale. Pentru publicul ce va fi prezent maine, cu incepere de la ora 19,00, sa primeasca incarcatura de emotie a pieselor psaltice si corale, venite dinspre vechi imne ingeresti, podobii, pricesne si cantari bizantine ce au strabatut veacurile credintei, vor concerta renumita Corala „Paul Constantinescu” a Casei de Cultura „I.L.Caragiale”, dirijata de… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

