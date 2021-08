În localitatea Vădurele anexa unei case a fost lovită de trăznet In urma fenomenelor meteorologice periculoase de cod portocaliu de ieri dupa masa, pompierii salajeni au fost solicitați sa intervina la patru intervenții pe raza Uat-urilor Napradea, Galgau si Surduc. Situații de urgența au fost generate de manifestarile meteorologice periculoase și au cuprins intervenția pompierilor pentru degajarea arborilor/stalpilor cazuti pe firele electrice/partea carosabila sau acoperișuri, și la un incendiu petrecut in localitatea Vadurele unde anexa unei case a fost lovita de traznet.Important de precizat este faptul ca in niciuna dintre situațiile gestionate nu au fost… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

