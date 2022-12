Stiri pe aceeasi tema

- ca o umbrela de ploaie ziua aceea cand am tradat, cand am parasit nemeritat prima oara femeia ziua aceea zimțata ca un fierastrau metalica de dintele destinului rau n-am sa uit ziua aceea cand am tradat ticalos atat de suav cuibarita in mine, femeia (Lucian Avramescu, din volumul „Buna seara, iubito”)…

- Lucian Avramescu (14 august 1948 – 12 decembrie 2021) Hei, soldat Din al Dumnezeului leat Care carai cu spatele-ți lat Jumatate de codru netaiat Unde te-ai pitulat? Sub care frunze și furnici De pe aici Sta trupul tau Care era frumos rau? Frunza pleoapei ochiului viu Clipea peste irișii fetelor din…

- o vreme am sarutat lumina langa stalpul infrunzit al casei parintești atunci multe alunecau la vale odata cu paraul nichelat al gradinii și prea puține imi apasau inima (Lucian Avramescu, din volumul „Buna seara, iubito”) The post In loc de „Buni zori!”. Marturisire first appeared on A.M. Press .

- intrucat te iubesc, intrucat ma iubești o sa facem din nou aurite calești eu ma plimb cu caleașca silabelor mele tu te plimbi deținuta dupa alte zabrele intre noi sta o mare marea visului meu spre cealalta maree e vaslaș Dumnezeu poate crezi c-am murit poate crezi ca ma nasc tu ești visul trosnit pe…

- Primaria Craiova inchide parcurile din oraș din cauza vantului puternic Foto: Adriana Tudose / RRA Primaria Craiova a luat decizia de a închide parcurile publice din oraș din cauza vântului, care bate cu peste 50 de kilometri pe ora. Potrivit corespondentului RRA, Florin Firu,…

- Ingropata-i speranța, doar asta ați izbutit Și inca deplin … Și totuși oamenii alearga pe strazi Ca umbrele in nopțile cu luna plina Viața ține cat un cantec de dragoste Uneori nici atat – Un chiot peste vai Așteptand sa i se intoarca ecoul (Lucian Avramescu, din volumul „Cartea fara nume”) The post…

- o toamna se destrama printre ruguri cu pasul ei desculț și chinuit imi caut in zadar copilaria ora de fum pierduta in zenit un prun, doi pruni, trei pruni n-alcatuiesc decat scheletul unei zile sparte nicio livada nu mai da in rod pe-aceasta rece, incomoda parte un deal, o casa, un gorun strunit in…