În foaierul sălii de plen a Senatului României: Ucraina în fotografii-mărturie Luni, 18.04.2022, in foaierul salii de plen a Senatului Romaniei se va desfașura vernisajul expoziției fotografice „Suceava 2022 – Vama speranței pe drumul durerii”. Expoziția reunește fotografii relevante pentru efortul comun al autoritaților și societații civile din Romania pentru gestionarea crizei umanitare generate de refugiații din Ucraina. Evenimentul este organizat de catre un comitet de inițiativa format din sucevenii Ioan-Cristian Șologon, Antoniu Alexandru Flandorfer, Dragoș Huțuleac și Alexandru Solcan, reunind atat fotografii ale unor artiști consacrați ca doctorandul Sorin Onișor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca 15 elevi și preșcolari refugiați din Ucraina au fost repartizați in școli din Suceava, Radauți, Siret și Balcauți. Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava a publicat o noua lista cu unitațile de invațamant unde au fost repartizați preșcolari/elevi refugiați din Ucraina, in data de 23 ...

- Numarul refugiaților care ajung in punctul de trecere a frontierei Siret a scazut semnificativ, mai ales din cauza frigului inregistrat noaptea trecuta, cand temperaturile au atins chiar și minus 13 grade. Pompieri și voluntari se afla insa in permanența la fața locului pentru a-i intampina și a le…

- Comisia Europeana și Romania au format un centru de ajutor umanitar pentru ucraineni, pe teritoriul Romaniei, a anunțat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. Ea a facut acest anunț la București, in prezența președintelui Klaus Iohannis. „Va mulțumim pentru faptul ca gazduiți pe teritoriul…

- In aceasta dimineata erau cazati 145 de cetateni din zona de conflict, dupa cum a declarat, pentru Radio Iasi, purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Chiar daca oboseala voluntarilor dar si a angajatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta se accentueaza, nimic nu se compara cu suferinta…

- Tulcea este una din portile de intrare ale refugiatilor ucraineni pe teritoriul Romaniei si asta pentru ca Punctul de trecere al frontierei de la Isaccea ndash; Orlovca este unul din punctele de frontiera situate la granita cu Ucraina, alaturi de PTF Halmeu judetul Satu Mare, PTF Sighetu Marmatiei judetul…

- Cu un bilanț peste așteptari s-au concretizat cele trei zile de bursa a locurilor de munca, organizate de autoritați de joi pana sambata, la Siret și Radauți. In urmacelor doua targuri de joburi organizate de Agenția Județeana de Ocupare a Forței de Munca (AJOFM) Suceava, 228 de persoane interesate…

- Libertatea a trimis un corespondent in Rusia. E țara careia lumea vestica ii reproșeaza ca e pe punctul de a arunca lumea intr-un conflict cu urmari incalculabile, dar e și societatea despre care știm puține lucruri. Vadim Vasiliu locuiește in Chișinau și lucreaza in presa scrisa din 2011. Timp de zece…

- Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a anunțat ca doi mari angajatori ofera nu mai puțin de 265 de locuri de munca persoanelor care vor fi disponibilizate de la fabricile din Radauți și Siret ale companiei HS Timber Productions. Alexandru Moldovan a spus ca in urma demersurilor inițiate…