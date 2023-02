Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta au ajuns in curtea societatii SC Troleibuzul SA cele 21 de statii de incarcare lenta si 6 statii de incarcare rapida destinate autobuzelor electrice. Toate statiile cu incarcare lenta si 2 dintre cele cu incarcare rapida vor fi montate in garajul societatii. Alte 4 statii rapide urmeaza…

- Sediul Politiei Orașului Cugir va fi modernizat cu fonduri PNRR: Renovare energetica și stație de incarcare pentru vehicule electrice. Proiect de peste 1.800.000 de lei Sediul Politiei Orașului Cugir va fi modernizat cu fonduri PNRR. Lucrarile presupun renovarea energetica a cladirii și instalarea unei…

- FOTO ȘTIREA TA| „Lucru bine facut!”: Au inceput sa se dezlipeasca instrucțiunile de pe stațiile de incarcare amplasate de Primaria Alba Iulia, pentru mașinile electrice „Lucru bine facut!”: Au inceput sa se dezlipeasca instrucțiunile de pe stațiile de incarcare amplasate de Primaria Alba Iulia, pentru…

- In premiera pentru Germania, orasul Balingen urmeaza sa testeze soseaua care incarca fara fir vehicule electrice publice, private si comerciale. Potrivit Businesswire, pentru soseaua care incarca fara fir vehicule electrice s-a apelat la un furnizor de top de tehnologie de incarcare fara fir inglobata…

- Administratia locala va solicita de la Administratia Fondului de Mediu, suma de 4.182.354 lei, in cadrul unui proiect de amplasare a unor statii de incarcare a masinilor hybrid sau electrice. Proiectul “Infrastructura de reincarcare pentru vehicule electrice – statii de putere normala in municipiul…

- Astazi 15.12.2022 a fost semnat contractul pentru proiectul depus spre finanțare prin PNRR „Achiziția de mijloace de transport public – autobuze electrice in cadrul parteneriatului Orașul Ocna Mureș – Comuna Unirea”. Proiectul presupune achiziția de: – 3 autobuze electrice cu lungimea de 10…

- Un numar de 10.140 de vehicule electrice au fost inmatriculate in Romania, pe parcursul acestui an, iar modelul Dacia Spring se mentine in preferintele romanilor, reiese dintr-o analiza realizata de catre unul dintre cei mai importanti jucatori in domeniul mobilitatii electrice pe plan local. Conform…

- Exista temeri ca revoluția vehiculelor electrice in UE se va limita in anii urmatori in principal la statele membre mai bogate.Comisia Europeana inccearca sa risipeasca aceste temeri, susținand ca obiectivele obligatorii și investițiile publice și private in curs de desfașurare vor stimula egalitatea…