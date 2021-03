În Dolj vor fi şase centre de evaluare a copiilor pentru înscrierea la pregătitoare Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Dolj va face evaluarea copiilor sub sase ani care se inscriu la pregatitoare in perioada 22 martie-27 aprilie. Pentru evaluarea psihosomatica CJRAE Dolj. Potrivit conducerii Inspectoratului Scolar Judetean Dolj pentru copii care implinesc 6 ani dupa 31 decembrie 2021, inscrierea se va face dupa o procedura speciala care se va actualiza abia dupa cea de a doua etapa de inscriere. Parintii pot cere si amanarea inscrierii la pregatitoare pentru copiii care implinesc 6 ani pana la 31 august. In acest an vor trece prin evaluarea psihosomatica doar… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Craiova intra astazi in scenariul rosu, dupa ce a atins pragul de 3 infectari la mia de locuitori in ultimele 14 zile. Municipiul are o incidenta cumulata de 3.03, conform celei mai recente informari transmise de autoritati. 16 localitati din Dolj sunt, in acest moment, in scenariul rosu. Silistea Crucii…

- Pe 29 martie va incepe inscrierea in clasa pregatitoare in prima etapa. In Craiova, cele mai multe clase anul acesta sunt la Colegiul National „Fratii Buzesti” . Pentru prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare, parinții sau reprezentanții legali ai copiilor trebuie sa depuna cereri de inscriere…

- Craiova se apropie din nou de scenariul roșu, dupa ce incidența ajunge la 2,88 la mie, conform informarii publicate duminica de DSP Dolj. 14 localitați din județ se afla deja in scenariul roșu. Incidența pe localitați – 14.03.2021JudetLOCALITATEPOPULATIECAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILErata de infectDOLJSILISTEA…

- Anul acesta se schimba cateva dintre regulile specifice pentru inscrierea in clasa pregatitoare. Evaluarea psihosomatica efectuata in cazul copiilor care au urmat gradinița și care implinesc 6 ani dupa 1 septembrie 2021 și pana la 31 decembrie 2021 nu se va mai face la Centrul Judetean de Resurse si…

- Astazi incepe cel de al doilea semestru al anului școlar 2020-2021. Indiferent de scenariul in care se afla localitatea, copiii de gradinița și elevii din invațamantul primar vor face cursuri in clase. In Dolj sunt peste 42.000 de școlari și preșcolari. Pentru ceilalți elevi, cursurile se vor face…

- Directorii și directori adjuncți de la unitațile școlare din Craiova și județ, care au susținut și au promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere in toamna anului 2016, au ajuns la finalul mandatului. In aceasta situație au fost 135 de directori și 45 de directori adjuncți. O buna parte dintre…

- Directorii și directori adjuncți de la unitațile școlare din Craiova și județ, care au susținut și au promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor de conducere in toamna anului 2016, au ajuns la finalul mandatului. In aceasta situație au fost 135 de directori și 45 de directori adjuncți. O buna parte dintre…

- Agenția pentru Protecția Mediului Dolj confirma, intr-un raspuns la o solicitare de informații transmisa de GdS, ca stațiile de monitorizare a calitații aerului din Craiova nu au echipamente pentru masurarea continua a emisiilor poluante de tipul pulberi in suspensie PM2,5. Acestea sunt unele dintre…