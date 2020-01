Programul „Masa calda“ se extinde la 100 de unitati scolare din toata tara. In Dolj, acest program se va implementa in trei unitati scolare. Numai ca odata ce vor incepe cursurile, elevii nu vor primi mancare sau sandvisuri, intrucat totul este la stadiu de proiect. Nici cei care au beneficiat de acest program pana la 31 decembrie 2019 nu vor mai primi nimic pentru masa de pranz pentru ca deocamdata banii nu au ajuns la scoli. In plus, trebuie facute noi licitatii. In aceste conditii, directorii scolilor au spus ca au facut adrese catre Consiliul Judetean ca elevii sa primeasca lapte si corn pana…