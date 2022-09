Stiri pe aceeasi tema

- Cladirea care a fost cuprinsa de flacari, ieri noapte, in centrul capitalei, este sediul Asociației Nevazatorilor din Moldova, situat pe strada Columna 101. Pompierii au stabilit ca focul a cuprins o suprafața de circa 600 m2. Pentru lichidarea arderii, intreaga garnizoana IGSU din municipiul Chișinau…

- Avocații fostului șef de stat, Igor Dodon, au adresat o scrisoare deschisa catre noua șefa a Procuraturii Anticorupție,Veronica Dragalin, in care cer identificarea și tragerea la raspundere a persoanelor care au comis acte de huliganism in privința mamei ex-președintelui, Galina Dodon, in ziua cand…

- Moldova a devenit campioana europeana la fotbal pe plaja, Divizia B. In meciul final, disputat ieri, 31 iulie, la Chișinau, Naționala a invins Turcia cu 5-3. Caștigatoarea și echipele premiante au primit cupe și cadouri din partea organizatorilor.

- Nu mai ploua de luni bune, iar fantanile seaca una dupa alta. Oamenii sunt disperati și isi vand chiar și animalele, pentru ca nu mai au ce sa le dea sa bea. Cea mai grava situație este in Moldova, dar sunt afectate și multe comune din Oltenia.

- Vara nu cruța Moldova: o caldura puternica a acoperit țara cu un soare arzator cu temperaturi ridicate ale aerului, astfel incit plajele locale și bazinele de apa din apropiere sunt pline de oameni ieșiți sa se racoreasca. Odihna pe Nistru in Vadul-lui-Voda este deosebit de populara in rindul cetațenilor.…

- Momente de panica in aceasta dimineața la o creșa din Pitești. 12 copii au fost evacuati, dupa ce bratul unei macarale era in pericol sa se prabuseasca peste cladirea unde se aflau.Se pare ca totul ar fi pornit de la o defectiune tehnica care a dus la o miscare gresita a utilajului iar bratul macaralei…

- De la 1 iulie salariile la Intreprinderea de Stat ”Calea Ferata din Moldova” vor crește cu aproximativ 70%. Despre acest lucru a anunțat Agenția Proprietații Publice, menționind ca decizia respectiva a fost luata de catre Consiliul de Administrație al companiei. Majorarea va constitui aproximativ 70%,…

- Irina, o tinara de 20 de ani, a povestit in cadrul emisiunii Morari.live de la N4, cum e viața unui student ce invața la Chișinau. Plina de viața și optimism, fara ca sa se plinga pe greutați, Irina a spus ca lucreaza concomitent in citeva locuri, dar și o ajuta mama de acasa, fapt ce-i permite sa faca…