Un asistent social in virsta de 50 de ani din China a gasit comori ascunse de foștii chiriași in apartamentul ei in timp ce facea curațenie. Despre aceasta anunța Publicația South China Morning Post (SCMP) Jiang Jingping s-a mutat intr-un nou apartament inchiriat pe 20 iulie. Imediat dupa ce s-a mutat, femeia a decis sa faca o curațenie generala in locuința. "Cind am mutat dulapul și am desprin