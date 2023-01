Stiri pe aceeasi tema

- Subvarianta extrem de contagioasa XBB.1.5 a Omicron, care se raspandeste rapid in Statele Unite, ar urma sa devina dominanta in randul cazurilor de coronavirus in Europa in decurs de o luna sau doua, a anuntat vineri Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), relateaza AFP. Aceasta…

- Subvarianta extrem de contagioasa XBB.1.5 a Omicron, care se raspandeste rapid in Statele Unite, ar urma sa devina dominanta in randul cazurilor de coronavirus in Europa in decurs de o luna sau doua, a anuntat vineri Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC), relateaza AFP. Aceasta…

- Este ”nejustificata” introducerea in Uniunea Europeana a testarii obligatorii pentru depistarea Covid-19 in cazul calatorilor care sosesc din China, unde in prezent se inregistreaza o explozie a cazurilor, a anunțat Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), transmite AFP. Potrivit…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) au facut apel la vigilenta in contextul unei cresteri a numarului de cazuri de imbolnavire grava la copii in urma infectarii cu streptococul de grup A.

- O noua subvarianta a tulpinii Omicron, care a fost detectata in cel puțin cinci țari din Uniunea Europeana, este posibil sa devina dominanta in regiune in cursul acestui an și sa duca la o creștere a numarului de cazuri de COVID-19, a anunțat vineri agenția pentru controlul bolilor din UE, potrivit…