Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry face ea cum face și iar reușește sa ia fiecare fan de pe rețelele de socializare prin surprindere. Dupa ce le-a dezvaluit internauților daca este sau nu insarcinata, iubita lui Florin Popa a raspuns la cea mai controversata intrebare din ultimul timp: s-a maritat in secret cu iubitul ei?…

- Carmen de la Salciua este plina de surprize! Dupa ce le-a povestit fanilor despre cum a reușit sa depașeasca perioadele dificile din viața, vedeta a recunoscut ce se intampla, de fapt, intre ea și Jador! Iata care a fost reacția cantareței atunci cand un fan a intrebata daca are o relație cu artistul!

- Carmen de la Salciua are planuri mari pentru 2021! Nici bine nu am intrat in noul an, ca frumoasa cantareața a dat de ințeles ca este pregatita deja de o noua relație. Barbați, ciuliți urechile, deoarece artista a dezvaluit ce-și dorește de la viitorul iubit! Marturisirile surprinzatoare ale vedetei!

- Dupa doar cateva zile de cand a publicat pe contul sau de socializare o fotografie cu mana sa și a noului partener, amandoi aflați in casa lui Carmen de la Salciua la un pahar de șampanie, iata ca dragostea se pare ca a disparut deja, asta pentru ca vedeta a dat de ințeles alt lucru! Ce a raspuns cantareața,…

- Carmen de la Salciua, una dintre cele mai iubite și apreciate artiste, da carțile pe fața! Este manelista o iubita geloasa? Vedeta li s-a destainuit fanilor! Cum a reușit focoasa bruneta sa treaca peste suferințele din dragoste?

- Dupa mai multe luni de la separarea de fostul sau partener, cel care i-a fost și soț pentru o scurta perioada, Carmen de la Salciua traiește o frumoasa poveste de iubire! Vedeta e intr-o noua relație, iar acum a postat și prima imagine cu iubitul!

- Iata ca nu trece o zi, iar Oana Zavoranu iși continua ”razboiul” cu vedetele, iar de data aceasta Carmen de la Salciua este cea vizata! Ce a spus ”Querida” despre cantareața, atunci cand un fan i-a rostit numele!

- Carmen de la Salciua a reacționat, dupa ce Bianca Drpgușanu a criticat-o dur și a acuzat-o de falsitate, in urma postarii unei poze cu „Regina TikTok-ului”, Alexandra Bodi. Cantareața nu iși explica vorbele grele aruncate de diva, ba chiar a masrturisit ca o apreciaza.