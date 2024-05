Stiri pe aceeasi tema

- Dovada ca fericirea sta in lucruri mici! Iata cum arata o familie fericita! Imagini rare cu Alexandru Tudorie, soția lui și copiii lor. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene de la noi din țara, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins ii ipostaze de senzație.

- Ionuț Negoița, timp de șapte ani patron la Dinamo, a povestit intr-un interviu pentru GSP.ro cum ii ajuta pe liderii Peluzei Catalin Hildan in perioada in care era finanțatorul „cainilor”. Recent, și Dan Șucu a facut unele dezvaluiri despre sprijinul pe care-l ofera galeriei rapidiste, un subiect considerat…

- In urma cu o luna, Robert Negoița, primarul Sectorului 3 al Capitalei, facea valva cu declarația in care marturisea ca și-a cumparat mancare pentru trei zile cu doar 46 de lei. Gazeta l-a intrebat pe Ionuț Negoița, fratele edilului, fost patron la Dinamo, cați bani lasa la o ieșire banala la supermarket.…

- Cosmin Vijeu a acceptat provocarea Asia Express, alaturi de colegul sau, Adrian Nartea. Cei doi au pornit deja in aventura de pe Drumul Zeilor, iar alaturi, in aeroport, le-au fost familia și apropiații. Iata cum arata soția lui Cosmin Vijeu!

- Adi Nartea și colegul lui, Cosmin Vijeu, au pornit la drum in Asia Express 2024. Cei doi sunt buni prieteni și au incredere ca vor face fața tuturor provocarilor de pe Drumul Zeilor, iar in ziua plecarii i-a fost alaturi, evident, și soția.

- Fostul patron al lui Dinamo, Ionuț Negoița, 50 de ani, a explicat pentru Gazeta Sporturilor cum funcționeaza relația cu copiii lui și de ce nu le-a lasat mulți bani pe mana, in ciuda faptului ca el este multimilionar. Ionuț Negoița, 50 de ani, s-a desparțit de Dinamo in 2020, fostul patron al "cainilor"…

- Pepe și Yasmine formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Cei doi s-au casatorit in secret, chiar inainte sa devina parinți, iar acum, aceștia fac noi declaratii despre cum merg lucrurile in relația lor.Yasmine Ody i-a daruit lui Pepe un baietel, in urma cu doi ani, iar de atunci viața…