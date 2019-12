In Biblioteca Nationala se lucreaza si lectureaza in frig. Manager: Sunt probleme la RADET, care furnizeaza apa la 40 de grade

In Biblioteca Nationala se lucreaza si lectureaza in frig. Manager:…

Angajatii Bibliotecii Nationale a Romaniei (BNaR) reclama din nou frig in institutie, iar managerul sustine ca este furnizata treptat caldura, dar ca sunt probleme la RADET, pentru ca apa are 40 de grade, insuficient pentru a incalzi.



Un angajat de la departamentul Comunicarea Colectiilor a anuntat miercuri ca, in urma cu trei zile, a fost facuta o sesizare catre sindicat si protectia muncii.



"Problema a fost remediata in ianuarie, iar acum ne-au spus ca de la 1 decembrie vom avea caldura. E furnizata in aproape toata cladirea, dar este frig. Ei spun ca au dat, dar nu cred…