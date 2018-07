Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.600 de sesizari care vizau lipsa medicamentelor oncologice au fost inregistrate in ultimii trei ani - a precizat reprezentantul Observatorului Roman de Sanatate, Vlad Mixich. El a intocmit un raport...

- La sfarsitul lunii mai, rata somajului inregistrata la nivelul judetului Valcea a fost de 2,96 %. Totalul somerilor inregistrati la sfarsitul lunii mai 2018 a fost de 4820 persoane. Din totalul șomerilor inregistrați, un numar de 2247 erau femei. La ...

- Autostrazile, exploatarile industriale sau asezarile umane care apar in mijlocul zonelor ocrotite doar pe hartie ameninta o treime dintre zonele lumii cu importanta din punctul de vedere al biodiversitatii, a avertizat o echipa internationala de cercetatori in urma analizei a milioane de kilometri patrati…

- O treime dintre speciile australiene amenintate cu disparitia nu fac obiectul unor monitorizari, au anuntat vineri oamenii de stiinta, care afirma ca aceste vietuitoare ar putea sa dispara "in tacere" de pe Terra, fara ca nimeni sa observe extinctia lor, informeaza AFP. Threatened Species Recovery Hub,…

- Desi maimute precum cimpanzeii si gorilele sunt mai numeroase decat lasau sa creada estimarile in Africa de Vest, ele sunt inca in pericol si au nevoie de protectie, populatia lor fiind in declin, sustine un studiu international publicat miercuri si citat de AFP. Circa 362.000 de gorile…

- Agricover Credit IFN, o companie care ofera servicii financiare si de agribusiness fermierilor, a luat un imprumut de 10 mil. euro de la BERD, cu scopul de a-si mari portofoliul de clienti si implicit, cota de piata. Agricover Credit IFN, divizia de finantare a Agricover Holding, sustine ca are…

- Testoasa din Mary River, in Australia, care are o alura punk, din cauza algelor care ii cresc pe cap, a fost inscrisa pe lista reptilelor amenintate cu disparitia de catre Zoological Society of London (ZSL), care include si multe soparle...

- Gospodinele pastreaza in frigider ouale inroșite, mult timp dupa Paște, insa medicii avertizeaza insa ca ouale fierte nu pot fi pastrate bune pentru consum un timp indelungat. Ouale crude rezista in frigider pana la 4-5 saptamani, in timp ce durata de pastrare a oualor fierte scade considerabil. Ouale…