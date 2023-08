Stiri pe aceeasi tema

- Cercetarile arheologice au permis descoperirea unei necropole care aparține epocii timpurii a bronzului in vestul Armeniei. In acest loc au fost gasite diverse artefacte, cum ar fi inmormintari ale unor locuitori obișnuiți și mormintul unei persoane de prestigiu. Au fost descoperite, de asemenea, petroglife…

- Balenele ucigașe, in largul marii, sunt o imagine uimitoare. O incantare de la distanța, dar de aproape pot fi terifiante. In largul coastei Gibraltarului, doua barci au fost amenințate de orci in timpul ultimei etape a competiției Ocean Race. Balenele ucigașe s-au izbit de vase. Urmariți un reportaj…

- O fresca care infatiseaza ceea ce ar putea fi un stramos al pizzei italiene a fost descoperita pe peretele unei case din orasul antic roman Pompei, a anuntat marti Ministerul italian al Culturii, scrie Reuters. Arheologii presupun ca painea plata descrisa in pictura, alaturi de o cupa de vin, ar fi…

- Un naufragiat aflat intr-o barca de salvare a fost gasit de un petrolier vineri, in Pacific, la 950 km est de Insulele Marchize, la cateva zile dupa ce operatiunile de cautare fusesera sistate, a anuntat Inaltul Comisariat al Polineziei franceze, relateaza AFP.Aventurierul american Aaron Carotta…

- MEDALIATA… Adriana Ailincai Adam, din comuna Valeni, a stralucit la Campionatele Europene de canotaj din Slovenia. Vasluianca a cucerit medalia de aur cu echipajul feminin de 8 plus 1 al Romaniei. Barca de 8 plus 1 a condus cursa detașat, de la un capat la altul, obținand o victorie fara mari emoții.…

- Molfar, o rețea ucraineana de colectare și analize de informații din surse deschise, a publicat date despre 167 de persoane despre care se spune ca sunt agenți ai Serviciului Rus de Informații Externe (SVR).

- O mina marina a fost descoperita de politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in urma unei informații venite de la o nava comerciala, la 7 mile marine est de localitatea Sulina. „In data de 15.05.2023, polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au fost sesizați de catre o nava comerciala…