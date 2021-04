Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 29 spre 30 aprilie 2021, Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS) de comun cu SPIA al MAI, au deconspirat activitatea infractionala de comitere a contrabandei cu tigari, nemijlocit pe malul raului Prut, in perimetrul satului Sirauti, raionul Briceni.

- Politistii din Bailesti au retinut un barbat de 35 de ani, din Ghidici, acuzat ca a accidentat mortal un batran de 76 de ani si a plecat de la locul faptei. Accidentul a avut loc in seara zilei de 22 aprilie, la intrare in comuna Perisor. Oamenii legii au stabilit ca batranul care si-a pierdut viata…

- Un tanar de 28 de ani, originar din raionul Criuleni, care timp de 5 ani se ascundea de organele de drept, a fost reținut in casa presupusei iubite chiar in ziua cand iși sarbatorea ziua de naștere.

- In ultimele 24 de ore in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 11100 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova s-au inregistrat 5249 traversari persoane, dintre care 3329 treceri la frontiera moldo-romana, 1107 treceri la frontiera cu Ucraina și 813 treceri a frontierei…

- Un adolescent din Capitala a fost reținut de oamenii legii, dupa ce ar fi jefuit un barbat beat in plina strada. Forțele de ordine au fost alertate in data de 28 februarie de catre un barbat, care a comunicat ca, in timp ce se deplasa pe bulevardul Moscovei, a fost deposedat de

- Eveniment Reținut de oamenii legii dupa ce a furat, din vecini, lemne de foc și o capra februarie 11, 2021 12:12 Un tanar de 21 de ani, din Poroschia, este cercetat pentru furt calificat și a fost reținut de oamenii legii, dupa ce a furat de la niște vecini lemne de foc și o capra. „Activitatea…

- CHIȘINAU 8 feb - Sputnik. Oamenii legii au urmarit timp de doua luni activitatea unui grup infracțional pentru a putea aduna suficiente probe ca sa poata demonstra vinovația lor. Ofițerii au stabilit ca trei tineri cu varstele cuprinse intre 19 și 26 de ani creau profiluri false pe rețelele de socializare…

- Un locuitor al Capitalei, in varsta de 28 de ani, a fost retinut de oamenii legii pentru comiterea a doua furturi.Primul caz a avut loc in data de 2 ianuarie, in timp ce individul se afla intr-un magazin de pe strada N. Zelinski.