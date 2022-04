Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul ciclist britanic Ethan Hayter (Ineos), care concureaza atat pe velodrom, cat si pe sosea, a castigat, marti, etapa prolog a Turului ciclist al Romandiei (Elvetia), informeaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Spaniolul Pello Bilbao a incheiat munca perfecta a echipei sale Bahrain-Victorious pentru a castiga etapa a 2-a a Turului ciclist al Alpilor, marti, in localitatea italiana Lana, el fiind urmat la sprint de francezul Romain Bardet (DSM), transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ciclistul francez Geoffrey Bouchard (AG2R La Mondiale) a castigat luni, in solitar, prima etapa a Turului Alpilor care a avut loc pe distanta de 160,9 km, intre localitatile Cles si San Martino di Castrozza, bifand astfel prima victorie din cariera sa. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Locuitorii din cartierul Gheraiești au caștigat in justiție lupta cu Agricola, compania bacauana care vrea sa mareasca abatorul din cartier. Fara ajutor de la instituțiile de mediu, doi cetațeni au caștigat definitiv procesul și au anulat avizul de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In episodul 23 din 12 aprilie 2022, in etapa a opta de la Chefi fara limite, desfașurata in Creta, echipele au luptat pentru imunitatea de echipa. Chef Florin Dumitrescu, chef Sorin Bontea și chef Catalin Scarlatescu și-au ascuțit cuțitele pentru a duce la bun sfarșit inca o etapa care pune o miza importanta:…

- Polona Iga Swiatek (20 de ani) este de neoprit in 2022. A caștigat turneul de la Miami, dupa o victorie clara contra japonezei Naomi Osaka (24 de ani, 77 WTA), scor 6-4, 6-0, dupa o ora și 20 de minute. Poloneza ca va fi de luni pe locul 1 WTA, profitand de retragerea lui Asleigh Barty, a ajuns la 17…

- Pilotul italian Enea Bastianini (Gresini Ducati), 24 de ani, a obținut prima sa victorie in MotoGP, duminica, in prima etapa a noului sezon, Marele Premiu al Qatarului. Cu doar patru tururi inainte de final, Bastianini a reușit sa treaca de pilotul Honda, Pol Espargararo și sa obțina prima victorie…

- Liga a 4-a, prima etapa a returului: CIL Blaj, victorie in inferioritate la Ighiu, Industria, succes lejer cu Kinder Industria Galda de Jos ramane la 7 puncte distanța de liderul CS Universitatea Alba Iulia, dupa prima etapa a returului, cele doua formații urmand sa se dueleze sambata, in derby-ul primaverii,…