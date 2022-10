În această dimineață, o serie de explozii au zguduit Kievul In aceasta diminieața, o serie de explozii s-au auzit la Kiev, capitala Ucrainei, potrivit unor martori din oras citati de Reuters si unor jurnalisti ai France Presse, in timp ce autoritatile regionale din nordul, estul si centrul Ucrainei au raportat de asemenea lovituri de rachete, transmite Agerpres . Menționam ca Rusia si-a intensificat in ultimele saptamani atacurile cu rachete asupra Ucrainei dupa ce a dat vina pe Kiev pentru explozia ce a deteriorat Podul Crimeei . Luni dimineata, 31 august, putea fi vazut fum ridicandu-se deasupra Kievului dupa cel putin zece explozii, au spus martorii… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

