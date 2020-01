Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile de castiguri pentru Tragerile Speciale Loto 6/49 de Anul Nou, care vor avea loc marti, au fost suplimentate cu 1,5 milioane de lei, din care un milion de lei la tragerea principala 6/49, iar 500.000 de lei la tragerea suplimentara 6/49. Numerele extrase marti, 31 decembrie 2019: Loto 6/49…

- Loteria Romana organizeaza marți, 31 decembrie, Tragerile Speciale Loto de Anul Nou. Pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, Loteria Romana va organiza doua trageri: o tragere principala și o tragere suplimentara. Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Romana va suplimenta fondul de…

- Un report de aproximativ 19,93 milioane lei (peste 4,17 milioane de euro) se inregistreaza la categoria I a jocului Loto 6/49, iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,88 milioane lei (peste 394.500 de euro), anunta Loteria Romana. La Joker, la categoria I, este in…

- In luna octombrie a acestui an, Loteria Romana a acordat la jocurile automatizate pe care le organizeaza 538.836 de castiguri in valoare totala de peste 107,40 milioane de lei (peste 22,59 milioane de euro), dupa cum urmeaza: Jocul Loto 6/49 La Loto 6/49 s-au inregistrat 64.776 de castiguri, in valoare…

- Loteria Romana suplimenteaza cu 500.000 de lei fondul de castiguri al categoriei I pentru tragerea Joker de joi, 31 octombrie, in timp ce la Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 12,88 milioane lei (2,70 milioane euro), se arata intr-un comunicat al companiei remis…

- Loteria Romana a organizat, joi, 24 octombrie, cea de-a patra și ultima tragere din seria Tragerilor Speciale Loto ale Toamnei, dupa ce la tragerile loto de duminica, 20 octombrie, s-au inregistrat 26.666 de caștiguri, in valoare totala de 2.515.424,92 lei. Rezultatele Loto 6/49 din 24octombrie 2019:…

- Un report in valoare de peste 17,66 milioane lei (peste 3,71 milioane euro) se inregistreaza la categoria I a jocului Joker, dupa tragerile loto de duminica, cand s-au inregistrat 26.666 de castiguri, in valoare totala de 2.515.424,92 lei, informeaza Loteria Romana. Cea de a patra si ultima…

- Loteria Romana organizeaza "Tragerile Speciale Loto ale Toamnei" in zilele de 13 octombrie, 17 octombrie, 20 octombrie și 24 octombrie 2019. Cu aceasta ocazie, Loteria Romana suplimenta fondul de caștiguri al categoriei I pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40. Duminica, 13 octombrie,…