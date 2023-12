Împușcături la Sion, în Elveția. Două persoane au murit Doua persoane au murit și o alta a fost grav ranita in timpul unui incident armat care a avut loc astazi, 11 decembrie, in orașul elvețian Sion. Potrivit presei locale, citate de agenția Reuters, incidentul a avut loc in Sion, un oraș cu aproximativ 35.000 de locuitori. Poliția din cantonul Valais a anunțat ca agresorul a tras mai multe focuri in doua locuri diferite din oraș. Nu se cunoaște identitatea atacatorului, care a fugit dupa comiterea crimelor. ”Conform primelor informații, autorul atacului iși cunoștea victimele. Atacatorul a fugit”, se precizeaza in comunicatul Poliției, preluat de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

