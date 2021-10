Stiri pe aceeasi tema

- Ion Stelica Mihai, zis Leo de la Strehaia, a fost condamnat definitiv, miercuri, 29 septembrie, la doi ani și jumatate de inchisoare cu executare. Condamnarea a venit intr-un dosar de evaziune fiscala. Leo de la Strehaia ar fi obținut, fara drept, mai multe sume de bani cu titlul de rambursari sau restituiri…

- Edi Iordanescu, actualul antrenor de la FCSB, a fost in doua randuri pe banca celor de la CFR Cluj in ultimii trei ani. La finalul meciului cu FCU Craiova (1-0), tehnicianul a comentat ultimele evenimente petrecute in Gruia. ...

- Omul de afaceri Nelu Iordache, administrator al SC Romstrade SRL, a fost condamnat definitiv miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la 11 ani si 9 luni de inchisoare cu executare intr-un dosar in care este acuzat de mai multe infractiuni, printre care si fraude cu fonduri europene alocate pentru constructia…

- Condamnare definitiva pentru vranceanul de 40 de ani care a fost judecat pentru viol, fapta comisa asupra propriei fiice, in vara anului trecut. Pe atunci, fiica sa avea 14 ani, iar fapta s-a aflat imediat, astfel ca inculpatul a fost arestat preventiv inca din 3 iulie 2020. Pedeapsa a ramas definitiva…

- Prefectul judetului Arges a emis ordinul de incetare a mandatului primarului comunei Berevoesti, Florin Bogdan Proca, condamnat definitiv intr-un dosar penal. Fostul primar s-a folosit de funcția sa, angajandu-și tatal pe post de consilier personal.

- Tribunalul Vaslui l-a condamnat, pe 18 august, pe colonelul Valerica Gurita, adjunctul Jandarmeriei Vaslui, la opt luni de inchisoare pentru fals intelectual si sase luni de inchisoare pentru omisiunea sesizarii. Pedeapsa rezultata a fost de zece luni inchisoare, cu amanarea aplicarii pedepsei pe un…

- Premierul Florin Cițu este acuzat ca sfideaza opinia publica, refuzand sa demisioneze dupa sacndalul arestului din Statele Unite ale Americii. „Onoarea (guvernamentala) n-a inceput cu Cițu, dar e aproape sigur ca se va incheia cu el”, a declarat... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un copil hindus de opt ani din Pakistan a fost arestat și se afla in custodia poliției dupa ce a devenit cea mai tanara persoana acuzata de blasfemie in aceasta țara, relateaza The Guardian.