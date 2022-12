Stiri pe aceeasi tema

- VIZITA… Zilele trecute, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui s-au deplasat la Centrul Scolar de Educatie Incluziva din Negrești pentru a imparți cadouri micuților. Pentru ca zapada lipsea, iar Moș Craciun nu putea merge cu sania, acesta a fost ajutat de autospecialele de…

- Targurile de Craciun au fost deschise in toate marile orașe ale Romaniei inca de la finalul lunii noiembrie, iar cel de la Iași a fost deschis de Ziua Naționala, pe data de 1 Decembrie. Targul de Craciun de la Iași se intinde, la fel ca in ultimii ani, din Piața Unirii pana la Palatul Culturii, […]…

- Bradul de Craciun instalat in centrul municipiului Bacau a starnit numeroase comentarii, dar mai ales ironii din partea localnicilor, pentru ca a fost montat stramb. Autoritațile din Bacau au ajuns țința ironiilor pe rețelele de socializare pentru ca au montat stramb bradul de Craciun. A costat 3.500…

- IN GRAFIC… LPS Vaslui U19 face un pas important spre calificarea in fazele superioare ale Campionatului Național de fotbal. Juniorii antrenați de Gabriel Pana au caștigat cu 1-0 la Iași, cu FC City Iași, și sunt ca și calificați in etapa urmatoare. Golul victoriei a fost reușit de mijlocașul David Arhire,…

- MANIPULARE… Vestea ca municipiul Vaslui nu va mai avea patinoar in aceasta iarna a aprins spiritele in randul consilierilor locali. Simțind ca e loc de a puncta electoral, social-democrații au inițiat o petiție prin care indeamna vasluienii “sa lupte pentru niște Sarbatori cu adevarat fericite”. In…

- BANI…Consiliul Local Vaslui va aproba, in sedinta ordinara de saptamana aceasta, acordarea a 4.526 de burse elevilor vasluieni din invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 2022-2023. Este vorba despre 186 burse de performanta, 1660 burse de merit, 854 burse de studiu si 1826 burse de ajutor…

- PREVENIRE… Politistii vasluieni trag un semnal cu privire la atitudinea teribilista in trafic a tinerilor. Acestia spun ca, in ultima perioada, accidentele s-au inmultit pentru ca multi nu constientizeaza pericolele la care se expun. Astfel, pentru a preveni astfel de situatii, politistii rutieri din…

- Taekwon-do ITF LA LOT… Ca urmare a rezultatelor bune din acest an, 8 sportivi ai clubului „Liga de Est” Vaslui vor face parte din lotul Romaniei pentru Cupa Mondiala de Taekwon-do ITF, care va avea loc in Slovenia, la Koper, in perioada 1-9 octombrie. Este vorba despre seniorii Mircea Hondru, Andrei…