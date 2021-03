Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din localitațile carantinate din județul Ilfov pot veni in Capitala pentru susținerea simularii examenului de Bacalaureat la limba romana in baza unei declarații pe propria raspundere. Ei pot fi insoțiți de parinți, care vor motiva faptul ca iși insoțesc copiii, a spus prefectul Capitalei.…

- Elevii din localitațile din Ilfov aflate in carantina, dar care invața in școli și licee din București, vor putea veni in Capitala pentru a da simularea la Evaluarea Naționala și Bacalaureat. Atat elevii, cat și parinții care ii insoțesc trebuie sa aiba o declarație pe propria raspundere pentru a ieși…

- Evaluare Naționala și Bacalaureat 2021: Simularile vor putea fi REPROGRAMATE, in localitațile carantinate Evaluare Naționala și Bacalaureat 2021: Simularile vor putea fi REPROGRAMATE, in localitațile carantinate Vești noi pentru eelvi. Simularile de Evaluare Naționala și Bacalaureat 2021 pot fi reprogramate,…

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC), Asociatia Elevilor din Bacau (AEBc), Asociatia Elevilor din Bucuresti si Ilfov (AEBI) si Asociatia Elevilor din Maramures (AEM) si Asociatia Valceana a Elevilor (AVE) acuza Guvernul de iresponsabilitate si ca a condamnat elevii la abandon scolar pentru ca nu a…

- Conform situației pe județe a noilor cazuri de Covid-19, numarul de imbolnaviri noi este cel mai mare din nou in București, unde au fost raportate 703 de cazuri noi. Patru alte județe raporteaza peste 100 sau peste 100 de cazuri noi de imbolnavire cu Covid-10: Timiș (159), Iași (110), Ilfov (105) și…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat redeschiderea școlilor, pe data de 8 februarie, dar elevii care invața in județe aflate inca in scenariul roșu vor continua orele online. In acest moment, doar București, Ilfov, Cluj și Timiș se mai afla in scenariul roșu, restul județelor fiind in scenariul…

- București și județe Ilfov și Timiș sunt singurele din Romania care in continuare sunt plasate in zona roșie de risc epidemiologic. Capitala, cu o rata de infectare de 3,41 și județele Ilfov – 4,28 și Timiș – 3,04, sunt singurele care au ramas in zona roșie a zonelor cu o incidența a cazurilor de coronavirus…

- E-Distributie Muntenia va intrerupe marti, temporar, alimentarea cu energie electrica in mai multe zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, pentru a asigura capacitatea retelei de a functiona si a alimenta clientii in bune conditii. Astfel, in Capitala, nu vor avea curent electric, intre…